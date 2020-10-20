الحشد الشعبي يطيح باكثر من 20 ارهابيا عن طريق الغرفة “المصغرة” للاستخبارات

2020/10/20 | 21:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

كشف الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن الاطاحة باكثر من 20 ارهابي من خلال الغرفة المصغرة للاستخبارات في ديالى

وقال الناطق باسم محور الحشد الشعبي في ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الغرفة المصغرة للتنسيق الاستخباري بين الحشد الشعبي واستخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى حققت نتائج مهمة خلال الاشهر 3 الماضية من خلال تنفيذ 13 عملية مشتركة اسهمت في الاطاحة باكثر من 20 ارهابي بعضهم قادة خلايا نائمة مرتبطة بداعش”.

واضاف، ان “العمل المشترك انقذ بعقوبة ومدن اخرى من هجمات ارهابية كانت في وضع التنفيذ بالاضافة الى تفكيك خلايا خطيرة جدا مؤكدا بان التنسيق الامني بين استخبارات الحشد وبقية التشكيلات الامنية مستمر وهو يحقق بين فترة واخرى نتائج مهمة على صعيد تعقب الخلايا النائمة واعتقال قادتها”.



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