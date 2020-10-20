خَلْق الكون في مقاربته القرآنية! - جواد البشيتي

2020/10/20 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_البشيتي "الكوزمولوجيا القرآنية" نراها في وضوح، وعلى حقيقتها، وبلا زيادة ولا نقصان، إذا نحن اجْتَنَبْنا "التأويل العِلْمي"، بوصفه رِجْساً من عمل "الشيطان" الذي يَظْهَر لنا على هيئة "المؤوِّل العِلْمي"، الذي يعيث في "اللغة"، وفي "النصِّ القرآني"، فساداً، "مُعَدِّداً" القرآن الواحد؛ وكأنَّ القرآن يُمْكِن أن يختلف (يتعدَّد) معنىً وتفسيراً؛ وكأنَّ المسلمين اليوم ينبغي لهم أنْ يفهموا معاني النَّص القرآني نفسه ب ......





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