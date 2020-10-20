2020/10/20 | 21:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تداولات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكي وسط تطورات إيجابية بشأن حزمة التحفيز الأمريكية.

ومن المفترض أن تنتهي اليوم مهلة 48 ساعة التي حددتها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للبيت الأبيض للتوصل لصفقة بشأن التحفيز المالي قبل الانتخابات الرئاسية.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنه يجرى كتابة مشروع قانون للتحفيز رغم استمرار الخلافات، في حين أبدى الرئيس دونالد ترامب استعداده لحزمة تحفيزية بقيمة 2.2 تريليون دولار.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة وسط المستويات غير المسبوقة من التحفيز العالمي لتخفيف الضربة الاقتصادية من الوباء، لذا من شأن حزمة إضافية أن تدعم ارتفاع أسعار المعدن.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1915.40 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1913.34 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء الورقة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 93.02.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار الذهب ترتفع عند التسوية وسط تطورات إيجابية لحزمة التحفيز الامريكية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار الذهب ترتفع عند التسوية وسط تطورات إيجابية لحزمة التحفيز الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).