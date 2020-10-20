الخزعلي يدعو الى الاسراع باستكمال التحقيق في مجزرة “الفرحاتية”

2020/10/20 | 21:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الإسراع في إكمال التحقيق المهني والنزيه بشأن مجزرة “الفرحاتية” لمعرفة الجُناة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، داعيا الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي لبذل كل جُهدهم لتحرير المخطوفين المتبقين.

وقال الخزعلي في تصريح له اليوم مُعقباً حول أحداث الفرحاتية، واطلعت عليه “تقدم” “نُعزي أهالي المغدورين الشهداء ونسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته”، داعيا الأجهزة الأمنية بما فيهم الحشد الشعبي، أن “يبذلوا كل جُهدهم لتحرير المخطوفين المتبقين”.





واكد على “ضرورة الإسراع في إكمال التحقيق المهني والنزيه لمعرفة الجُناة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل أياً كانوا”، مطالبا جميع الجهات المعنية، “بالتعاون وتقديم التسهيلات لإعادة النازحين من أهالي منطقة الفرحاتية وسيد غريب والمناطق المجاورة من الذين لم تتلطخ أياديهم بدماء الأبرياء”.

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