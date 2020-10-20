بعد مقتل المدرس.. ماكرون يقرر حل جماعة

2020/10/20 | 21:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بـ"تكثيف التحركات" ضد الإسلام المتطرف بعد قتل المدرس صمويل باتي بقطع رأسه، معلنا حل جماعة الشيخ أحمد ياسين الموالية لحركة حماس و"الضالعة مباشرة" في الاعتداء.

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