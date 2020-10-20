قريباً… كراس خاص بالدوري العراقي الممتاز

2020/10/20 | 21:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اصدار كراس خاص لبطولة للدوري الممتاز قريباً.

وقال عضو اللجنة نجم الاوسي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “كراس الدوري سيتم الاعلان عنه قبيل انطلاقي الدوري ولا نصرح بما لا يمكن تنفيذه”.

واضاف “لم ندخل في تحدٍ مع البعض ومن يقول ان اصدار الكراس امر مستحيل فالينتظر وسيرى ذلك قريباً جداً”.

واوضح ان الاوسي ان “المسابقات قررت إرجاء انطلاق دوري الشباب لاسباب تختص بالدعم المالي حيث من المؤمل ان ينطلق بالتزامن مع المرحلة الثانية لمنافسات دوري الكرة”.

يذكر ان الدوري الممتاز سينطلق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.



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