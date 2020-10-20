التعليم.. اضافة درجة للناجحين في الدور الاول

2020/10/20 | 21:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، إضافة درجة للناجحين في الدور الأول واستحداث كلية الطب في جامعة سومر لاستكمال استحداثات الكليات والأقسام ضمن خطة القبول في الجامعات للعام الدراسي 2020 /2021.

وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي في بيان، اليوم (20 تشرين الاول 2020)، إن "الموافقة على استحداث كلية الطلب في جامعة سومر في محافظة ذي قار تأتي ضمن متطلبات خطة القبول التي وجه باستكمالها معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب لاستيعاب مخرجات الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية 2021/2020 ليرتفع بذلك عدد الكليات المستحدثة الى ثمانية فضلا عن عشرين قسما وفرعا في خمس عشرة جامعة بمختلف الاختصاصات".

واضاف، أن "هذه الاضافات مثبتة في دليل الطالب للقبول المركزي الذي أطلق هذا اليوم لافتا الى أن وزير التعليم العالي أكد أن خطة الجامعات تمتاز بالمرونة وهي على قدر عال من الجاهزية في التعامل مع هذا الملف الذي تحكمه سياقات علمية وضوابط ترسم معالم التنافس بين الطلبة وتتيح لهم المفاضلة على وفق الاستحقاقات التي منها الدرجة المضافة للناجحين في الدور الأول".

وكانت وزارة التعليم قد كشف في وقت سابق حصول اكثر من 12 الف طالب وطالبة من خريجي الدراسة الاعدادية على معدلات بين 95% الى 100%.

ا.ح

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