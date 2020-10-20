حقوق الانسان: كم كبير من قضايا الانتحار والعنف الأسري لا تسجل رسمياً

2020/10/20 | 21:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي:

بدأنا نتجه للتنمر الاسري وتفكك اسري حاد ومشاكل اسرية ومجتمعية كبيرة جدا وغاب مبدأ الرحمة والانسانية وهو سلوك منحرف وبيئة جديدة تتعلق بسيادة العنف

وغابت عنا الاعراف والمبادئ الاجتماعية ولم نكن نشهد هكذا حالات وهو يتعلق بجيل كامل

الاسرة تعاني من قلة الاجتماع ما يولد النفور بين افرادها

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