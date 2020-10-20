الداخلية: بعض حالات الانتحار دوافعها اقتصادية ونفسية

2020/10/20 | 21:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير دائرة حماية الاسرة والطفل في وزارة الداخلية

اكثر من 350 حالة وفي ايلول 56 حالة بينها 14 حالة انتحار نتيجة العنف الاسري نتيجة الخلافات وأحياناً تكون من نتيجة كلام بسيط او مشاجرة او خلاف بسيط يمكن حله ولكن للأسف ينتهي بالانتحار ودوافعها بسبب الوضع الاقتصادي او النفسي

بعض حالات الموت تبلغ بانها قضاء وقدر ولكن النتائج تثبت انها كانت انتحارا

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