2020/10/20 | 21:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/منى شعلان/ تصدر والد المطربة “بوسي” ، محمد شعبان ، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الماضية ، بعد ما وجه رسالة إلى برنامج “واحد من الناس” للإعلامى عمرو الليثي.



حيث إنه يرغب في إجراء جراحة في عينيه، كما أنه يحتاج علاجًا لحساسية الصدر وعلاجًا للبروستاتا، مشيرًا إلى أنه يبلغ من العمر 77 […]

التدوينة أول تعليق من المطربة “بوسي” بعد تكفل برنامج تليفزيوني بعلاج والدها ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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