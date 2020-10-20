جميلات الطابق الثاني إصدار شعري جديد

2020/10/20 | 21:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ميسان – واع

صدر في محافظة ميسان للشاعر والإعلامي الزميل عبدالحسين بريسم ديوانه الجديد جميلات الطابق الثاني بعد سلسلة من المجاميع الشعرية التي أصدرها الشاعر.

وقال بريسم في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هذا الإصدار هو الثامن ضمن تجربته الشعرية"، مشيرا إلى أن "هذه مجموعته الجديدة تمثل اشتغالات شعرية تعكس التحولات التي حدثت في البلاد بعد عام 2003 في مختلف مجالات الحياة".

وأضاف، أن "قصائد المجموعة جسدت مختلف حالات التحول وأثرها على الواقع الاجتماعي والثقافي والإنساني"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن "أغلب الأدباء ما زالوا يتحملون تكاليف طباعة دواوينهم الشعرية بعد عجز المؤسسات الثقافية عن طبع الكتب الثقافية لأسباب عديدة منها الأزمة المالية".

يذكر أن الشاعر عبد الحسين بريسم أصدر في وقت سابق مجاميع شعرية عدة منها، البريسم، وقصائد مخططة، وبائع المطر، وعراقي يكتب سيرته، وقرط النعاس، وتاريخ الجنود المجهولين.

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