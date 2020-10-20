مختبر جيلان، أول مختبر طبي في ناحية تل عزير بعد 6 سنوات من الإبادة

2020/10/20 | 21:31 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين مضت سنوات من نزوح أهالي ناحية تل عزير جوب جبل شنگال غرب محافظة نينوى وذلك بعد الإبادة الجماعية التي حلت بهم مع بقية أبناء الديانة الايزيدية في شنگال، ولكن رويداً رويداً تعود العوائل إلى الناحية، وبحسب الإحصائيات الرسمية عادت أكثر من 251 عائلة ايزيدية إلى مركز الناحية فضلاً عن أكثر …

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