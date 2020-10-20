رئيس البرلمان والديمقراطي الكردستاني يبحثان تعزيز التعاون لإكمال التشريعات المهمة

2020/10/20 | 21:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تمرُّ بها البلاد في المرحلة الراهنة، فيما دعا الطرفان الحكومة الى اخذ دورها بحماية المؤسسات وفرض الأمن والاستقرار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم الثلاثاء، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة جعفر إبراهيم”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تمرُّ بها البلاد في المرحلة الراهنة، وتعزيز التعاون لإكمال التشريعات المهمة للفترة المقبلة”.

وأكد اللقاء، بحسب البيان، أن “حرق المقار الحزبية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة فعلٌ مدان، وعلى الحكومة أن تأخذ دورها بحماية المؤسسات وفرض الأمن والاستقرار، وأن لا تسمح بعودة مظاهر العنف وأعمال الحرق؛ كونها مؤشرا سلبيا يؤثر على السلم الأهلي والتعايش المجتمعي والشراكة في الدولة”.

واوضح، “كما استنكر اللقاء الجريمة البشعة والنكراء التي تعرَّض لها مواطنون مدنيون عزل في محافظة صلاح الدين”، مؤكدا على “ضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة بمحاسبة المقصرين من القطعات الماسكة، وملاحقة المجرمين وتسليمهم للعدالة، وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون”.

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