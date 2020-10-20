تضارب الأنباء بين انتحار أو قتل زوجة مطرب عراقي في منطقة المنصور

2020/10/20 | 21:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عثرت القوات الأمنية على جثةِ زوجةِ مطرب عراقي داخل منزلها في منطقة المنصور غربي بغداد.

في الأثناء، تضاربت الأنباءُ بشأن الجريمة، حيث تتحدث مصادر ُ أمنية عن أن زوجة المطرب أقدمت على الانتحار .



في حين تقول أخرى إن المدعوة نور كاظم قد تكون تعرضت للقتل، ولغايةِ الآن لم يصدر أيُ بيان توضيحي حول الحادثة من قبل الجهات الأمنية أو مقربين من الضحية.

وكانت كاميرا قناة التغيير قد زارت موقعَ الجريمة والتقت بأحد أهالي المنطقة الذي قال إن الأهاليَ لم يسمعوا إطلاقَ اعيرةٍ نارية.

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