تفادي معركة الحقوق المصرية في الإلتزام بالحقوق الإنسانية العالمية التي وقّعت عليها في المعاهدات والإتفاقيات الدولية .... - أحلام أكرم

2020/10/20 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحلام_أكرم • أعتقد بأن هناك إجماعا بين كل الأديان على مقولة "إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء """ من هذا المبدأ سأنطلق في مقالتي هذه عن الصراع الدائر والمستمر في تشريعات الحكومات العربية وفي التجاهل المتعمد لحقوق الأقليات من غير المسلمين ..



وما تُخلّفه الإختلاقات في الحقوق من إنقسام وتعصب بين المواطنين في المجتمع الواحد ..



بحيث تؤثر سلبا على قيمتي العدالة والمواطنة وعلى السلم المجتمعي • ؟؟ و ......





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