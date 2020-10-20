الحلبوسي يبلغ وفداً من حزب بارزاني إدانته لحرق المقر

2020/10/20 | 21:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، مع وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تمرُّ بها البلاد في المرحلة الراهنة، فيما استنكر الحلبوسي حرق المقار الحزبية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.





وذكر مكتب الحلبوسي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الاول 2020)، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة جعفر إبراهيم، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تمرُّ بها البلاد في المرحلة الراهنة، وتعزيز التعاون لإكمال التشريعات المهمة للفترة المقبلة".

وأكد اللقاء بحسب البيان أن "حرق المقار الحزبية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة فعلٌ مدان، وعلى الحكومة أن تأخذ دورها بحماية المؤسسات وفرض الأمن والاستقرار، وأن لا تسمح بعودة مظاهر العنف وأعمال الحرق؛ كونها مؤشرا سلبيا يؤثر على السلم الأهلي والتعايش المجتمعي والشراكة في الدولة".

واشار البيان الى ان "اللقاء استنكر الجريمة البشعة والنكراء التي تعرَّض لها مواطنون مدنيون عزل في محافظة صلاح الدين"، وأكد على "ضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة بمحاسبة المقصرين من القطعات الماسكة، وملاحقة المجرمين وتسليمهم للعدالة، وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون".

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