الحلبوسي ووفد من الديمقراطي يطالبان الحكومة بمنع عودة مظاهر حرق المقار الحزبية

2020/10/20 | 21:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة جعفر إبراهيم تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تمرُّ بها البلاد في المرحلة الراهنة.

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