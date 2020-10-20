ثلاثة قوانين تخص المرأة على طاولة البرلمان

2020/10/20 | 22:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- فليح العبيدي

كشفت لجنة المرأة والأسرة والطفل النيابية، عن سعيها لتشريع ثلاثة قوانين تخص المرأة، فيما أكدت وجود حملة لإعادة النظر ببعض القوانين من أجل تمكين المرأة.

وقالت رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل النيابية النائبة انتصار الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن "هناك ثلاثة قوانين تخص المرأة تعمل عليها اللجنة من أجل تشريعها، هي الحماية من العنف الأسري والناجيات الإيزيديات والأحوال الشخصية".

وأضافت، أن "قانون الناجيات الإيزيديات تمت قراءته القراءة الأولى وبانتظار القراءة الثانية ومن ثم التصويت في مجلس النواب"، لافتة إلى أن "قانون الحماية من العنف الأسري أرسل من قبل مجلس الوزراء لقراءته أولى وثانية ومن ثم التصويت عليه إلا أن انشغال مجلس النواب بقانون الانتخابات وخلاف نواب المحافظات على تقسيم الدوائر الانتخابية حال دون إكمال القانون".

وأشارت إلى أن لجنتها تتواصل مع هيأة رئاسة البرلمان من أجل وضع القانون على جدول أعمال المجلس في الجلسات المقبلة، مبينة أن "القانون الثالث يخص المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية".

ولفتت إلى أن رئيس اللجنة القانونية طلب بكتاب رسمي إشراك لجنة المرأة بالإضافة إلى لجنتي حقوق الإنسان والأوقاف لمناقشة القانون، من أجل تقديم التقرير النهائي خلال فترة وجيزة، مؤكدة أن "موقف لجنة المرأة واضح بأنه ليس مع إلغاء المادة وإنما تعديلها".

وأوضحت، أن التعديل يتضمن إعطاء الحق للأب والأم في المشاركة بتربية أبنائهم لكن تبقى الحضانة لدى الأم المطلقة وفق للأحكام الشرعية والقانونية، لافتة إلى "تعديل المادة تضمن زيادة عدد المشاهدات وساعات بقاء الطفل عند والده وكذلك تحديد مكان المشاهدة على أن يتوافق عليه الطرفان بحيث لا يؤدي إلى نوع من المشاكل النفسية لدى الطفل".

وأشارت إلى أن لجنة المرأة مستعدة لأي مقترح يقدم بشأن تمكين المرأة من ناحية استقلالها الاقتصادي والتمكين السياسي وكذلك تعديل قانوني الأحزاب والمفوضية، لكي يكون للمرأة الحق في قيادة حزب وزيادة نسبة تمثيل المرأة في المفوضية.

وتابعت، أن هناك حملة لإعادة النظر بالقوانين من أجل تمكين المرأة.

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