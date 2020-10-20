سعدون ضمد يعلن ايقاف برنامج ’’المراجعة’’ على شاشة العراقية

2020/10/20 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مقدم برنامج (المراجعة)، الذي تبثه قناة العراقية ’’شبه الرسمية’’، اليوم الثلاثاء (20-10-2020)، ايقاف برنامجه بعد ما اسماه بـ’’سوء الفهم’’ حصل اثر اخر حلقاته التي بثت قبل ايام.

وكتب مقدم برنامج (المراجعة)، سعدون محسن ضمد، في منشور له على ضفحته الشخصية في ’’فيسبوك’’، رداً على ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي من احاديث بخصوص احدى حلقات برنامجه "اولاً: كنت قد سجلت في برنامج المراجعة مع الافاضل: د.



جواد الخوئي، د.



محمد علي بحر العلوم، د.



عامر الكفيشي، د.



عبد الوهاب السامرائي، الشيخ عبد الفتاح مورو".

وتابع: "وهؤلاء كلهم رجال دين وناقشت معهم المحاور نفسها، حتى خشيت من ضجر المشاهد بسبب التكرار، وهذه هي حدود عملي التي يفترض بي الالتزام بها".

واوضح "فانا لم اناقش مع سماحة السيد الحيدري غير ما ناقشته مع البقية".

واضاف "ثانياً: حتى لا يقال بانني جئت للعراقية مبيتاً نية مناقشة الدين والعلمانية فأن اول ملف فتحته في هذا البرنامج لم يكن عن هذا الموضوع، بل كنت قد فتحت ملف تاريخ الانتفاضة الشعبانية، وسجلت اول حلقتين مع سماحة الشيخ اليعقوبي، وكان محور الكلام عن دور النجف فيها وما جرى فيها من احداث وكذلك عن دور السيد الشهيد محمد صادق الصدر في قيادة الانتفاضة".

واشار "وكانت النية ان تبث الحلقات بالتزامن مع موعد استشهاده، لكن خللاً فنياً جعل مكتب الشيخ يطلب عدم عرض الحلقات، ثم لما جددت الطلب كان الشيخ قد انشغل، ولم نوفق لتكرار المحاولة والحلقتان موجودتان في ارشيف القناة".

واختتم ضمد منشوره بالقول: "ثالثا: بسبب التطورات التي حدثت وسوء الفهم، وحتى لا تتحمل القناة او اي من الزملاء أي مسؤولية عن ما حدث، ساتوقف عن تسجيل برنامج المراجعة، ولذلك اقدم اعتذاري الى الدكتور عزمي بشارة والشيخ جواد الخالصي والدكتور فالح مهدي، حيث كنت قد اتفقت معهم على التسجيل في الايام المقبلة".

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