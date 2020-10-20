2020/10/20 | 22:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تحولت أسعار النفط للارتفاع بنحو 1.5 بالمائة لأول مرة في 4 جلسات متتالية عند تسوية تداولات اليوم الثلاثاء، مع تفاؤل الأسواق بشأن التحفيز الأمريكي.

وتقلت أسعار الخام الدعم مع تصريحات إيجابية بشأن إمكانية التوصل لاتفاق بشأن حزمة التحفيز وصعود الأسهم الأمريكية.

وتراجعت أسعار الخام خلال التعاملات حيث تجاوزت إصابات فيروس كورونا عالمياً 40 مليون حالة بالأمس، مع استمرار تفشي الوباء خاصة في أوروبا، ما يثير شكوكاً بشأن تعافي الطلب.

وأكدت اللجنة الوزارية المشتركة في “أوبك+” دعمها لسوق النفط وسط تزايد المخاوف بشأن موجة ثانية للوباء.

في الوقت الحالي، تلتزم أوبك وحلفاؤها باتفاق خفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يومياً حتى ديسمبر/كانون الأول، ثم تقليص التخفيضات إلى 5.8 مليون برميل يومياً في يناير/كانون الثاني.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.5 بالمائة إلى 41.46 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام القياسي “برنت” تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.3 بالمائة إلى 43.15 دولار للبرميل.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط ترتفع 1.5% لأول مرة في 4 جلسات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط ترتفع 1.5% لأول مرة في 4 جلسات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).