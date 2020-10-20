وزير التعليم يوافق على استحداث كلية الطب في جامعة سومر

2020/10/20 | 22:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أعلنت دائرة العلاقات والاعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على استحداث كلية الطب في جامعة سومر لاستكمال استحداثات الكليات والأقسام ضمن خطة القبول في الجامعات للعام الدراسي 2020 /2021.



وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي إن الموافقة على استحداث كلية الطلب في جامعة سومر في محافظة ذي […]

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