2020/10/20 | 22:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مصدر مسؤول في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، الانباء التي تحدثت عن نية المالكي عدم الترشح للانتخابات القادمة.

وقال المصدر، في تصريح صحفي، ان “ما تداولته بعض وسائل الاعلام عن نية المالكي عدم الترشح للانتخابات القادمة، هو غير صحيح اطلاقاً”.

واضاف، ان “المالكي سيرأس مرشحي الائتلاف في الانتخابات المزمع اجراؤها عام ٢٠٢١ ضمن محافظة بغداد”.

التالي

منذ 18 دقيقة

الكاظمي يصل الى لندن

منذ 30 دقيقة

رئيس البرلمان والديمقراطي الكردستاني يبحثان تعزيز التعاون لإكمال التشريعات المهمة

منذ 60 دقيقة

الخزعلي يدعو الى الاسراع باستكمال التحقيق في مجزرة “الفرحاتية”

منذ ساعتين

الكاظمي ينهي زيارته الى برلين ويتوجه الى لندن

منذ 3 ساعات

دولة القانون والديمقراطي الكردستاني يؤكدان على ضرورة فرض الامن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة

منذ 3 ساعات

الكاظمي: الاعتماد الأحادي على صادرات النفط ترك آثاره السلبية على الاقتصاد

منذ 5 ساعات

الصدر يصدر بيانا بشأن “منهج التكفير”

منذ 6 ساعات

نائب: زيارة الكاظمي لأوروبا قد تحرر العراق من هيمنة “القطب الواحد”

منذ 7 ساعات

الحلبوسي والعامري يبحثان ملف الانتخابات وتعديل قانون المحكمة الاتحادية

منذ 10 ساعات

بارزاني: اليوم لا يشبه الأمس وغدا لا يشبه اليوم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف حقيقة عدم ترشح المالكي للانتخابات المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف حقيقة عدم ترشح المالكي للانتخابات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).