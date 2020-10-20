متظاهرون يغلقون مبنى قائممقامية سوق الشيوخ

2020/10/20 | 22:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /حيدر حسين المشرف/..قال شهود عيان ، اليوم الثلاثاء ، ان ” العشرات من المتظاهرين اغلقوا مبنى قائممقامية قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار .



وذكر الشهود ان ” المتظاهرين طالبوا باقالة قائممقام القضاء ، ومدراء الدوائر على خلفية تردي الواقع الخدمي “.



الى ذلك كشف مصدر مطلع عن تقديم قائممقام قضاء سوق الشيوخ […]

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