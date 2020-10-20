“البيتكوين” تكسر حاجز 12 ألف دولار لأول مرة في شهرين

2020/10/20 | 22:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كسرت عملة “البيتكوين” حاجز الـ12 ألف دولار لأول مرة في غضون شهرين، وسط مكاسب أوسع في أسواق الأسهم الأمريكية.

وارتفع سعر “البيتكوين” بنحو 2.7% ليصل إلى 12.052 ألف دولار خلال تعاملات الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر.

وجاءت مكاسب العملة الإلكترونية مع تعزيز أسواق الأسهم الأمريكية مكاسبها على خلفية تصريحات إيجابية بشأن حزمة تحفيز أكبر اقتصاد في العالم المرتقب تمريرها.

ويشير العديد من الخبراء إلى أن 12 ألف دولار يُعد بمثابة مستوى رئيسي تجاوزه يعني تحقيق المزيد من المكاسب لهذا الأصل المشفر، بحسب وكالة “بلومبرج”.

وارتفع سعر البيتكوين بنحو 1.6% ليصل إلى 11.934 ألف دولار، في تمام الساعة 9:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي غضون ذلك، بلغت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الافتراضية 365.1 مليار دولار مقابل 366.1 مليار دولار المسجلة قبل يوم مضى.

وفقدت “البيتكوين” نحو 8% من قيمتها خلال شهر سبتمبر الماضي، ليكون أسوأ أداء شهري للعملة الرقمية منذ مارس الماضي.

ورغم أن قائمة أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية تميل في العادة للتحرك جنباً إلى جنب مع “البيتكوين” لكن التقلبات كانت قوية في صفوف الخمسة الكبار.

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