ضمن كأس العراق غاز الشمال يفوز على ترمي

2020/10/20 | 22:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار الجولة الاولى من مباريات كأس العراق بكرة القدم، فاز نادي غاز الشمال على نادي ترمي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب نادي غاز الشمال بمحافظة كركوك اليوم الثلاثاء وقد سجل هدفي غازالشمال اللاعبان جبار نشات و عبدالرحمن اسماعيل، فيما جاء الهدف الوحيد لنادي ترمي في الوقت بدل الضائع من المباراة .

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك‌

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