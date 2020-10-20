الجبهة التركمانية تعتبر إحراق مقرها “متعمدا” ومحاولة لنقل الصراع السياسي داخليا

2020/10/20 | 22:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت الجبهة التركمانية العراقية إحراق مقرها في ناحية التون كوبري بمحافظة كركوك من قبل ملثمين مجهولين.

وذكرت الجبهة في بيان ٍ أن تعرضَ ذات المقر للحرق مرتين يشير إلى أن الحادث َ متعمدٌ من قبل ِ بعض مَن يحاول نقلَ الصراع السياسي إلى ساحة الجبهة التركمانية، داعية الجهاتِ الأمنية إلى تحمل ِ مسؤوليتها في حمايةِ الممتلكات العامة ومكاتب الأحزاب وفتح ِ تحقيق ٍ عاجل في تفاصيل الحادثة.

هذا وكان مسلحون ملثمون هاجموا مقرَ الجبهة التركمانية وأضرموا النيران َ فيه، حيث أظهرت كاميراتُ المراقبة عناصرَ ملثمة ً وهي تلقي قنابلَ المولوتوف على المقر، من دون معرفةِ دوافع ِ الهجوم الذي جاء بالتزامن مع انطلاق ِ عملياتِ فرض القانون.

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