الكاظمي لرؤساء الشركات الألمانية: عازمون على تجاوز السياسات المالية الخاطئة

2020/10/20 | 22:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد رئيسُ الوزراء مصطفى الكاظمي بالتجربة الألمانية الاقتصادية في تعظيم الموارد المالية، مؤكداً عزمَ حكومته على تجاوز الكثير من السياسات المالية الخاطئة.

تصريحاتُ الكاظمي جاءت خلال لقائه عددا من رؤساءِ الشركات الألمانية في برلين، حيث بيّن رئيسُ الوزراء في اثناء اللقاء مستوى التحديات التي تواجه الاقتصادَ العراقي على إثر ِ جائحة كورونا وتراجع ِ عائدات تصدير النفط، موضحاً جهودَ الحكومة لتحويل هذهِ الأزمة إلى نقطةِ انطلاق ٍ ونجاح تنهض بواقع ِ الاقتصاد من خلال تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية.

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