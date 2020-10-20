محدث.. أسعار النفط ترتفع 1.5% لأول مرة في 4 جلسات

2020/10/20 | 22:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار النفط للارتفاع بنحو 1.5 بالمائة عند تسوية تداولات اليوم الثلاثاء، مع تفاؤل الأسواق بشأن التحفيز الأمريكي.

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