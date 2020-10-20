المالكي يؤكد مشاركته في الانتخابات المقبلة وترشحه عن بغداد

2020/10/20 | 22:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أكد ائتلاف دولة القانون أن رئيسه نوري المالكي سيرشح للانتخابات المقبلة عن محافظة بغداد.



وقال مصدر مسؤول في مكتب المالكي في تصريح صحفي ،مساء اليوم الثلاثاء، ان ما تداولته بعض وسائل الاعلام عن نية المالكي عدم الترشح للانتخابات القادمة “هو غير صحيح اطلاقاً”.



وأكد “أن المالكي سيرأس مرشحي الائتلاف في الانتخابات المزمع اجراؤها عام […]

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