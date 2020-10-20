2020/10/20 | 22:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 5 دقیقة

168 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، العثور على مقبرة تضم 50 رفات تعود لضحايا "داعش الإرهابي" في كركوك.

وقال رسول في بيان لوكالة الانباء الرسمية، اليوم (20 تشرين الاول 2020)، إن "الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية، عثرت خلال عملية تفتيش وتطهير للقرى والقصبات في محافظة كركوك على مقبرة جماعية في إحدى القرى".

وأضاف، أن "المقبرة تحتوي على أكثر من 50 رفات تعود لأشخاص تم إعدامهم من قبل عصابات داعش الإرهابي أثناء فترة سيطرتهم على القرية"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق العسكري بإسم الكاظمي.. العثور على مقبرة جماعية في كركوك) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق العسكري بإسم الكاظمي.. العثور على مقبرة جماعية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).