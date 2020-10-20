العلمانية ..ضرورة حياة - سامح عسكر

2020/10/20 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر سبب رئيسي من ثورة الشيوخ والإسلاميين على العلمانية أنها منذ وقت مبكر في القرن 19 ارتبطت بمفاهيم أخرى كالاستعمار المرافق لها والاستبداد الذي تحقق في "تركيا وتونس" على وجه الخصوص، فأشعلت لديهم مشاعر الثورة على الحداثة والعلمانية بصورة تمردهم ورفضهم للظلم..ولكن ولأن هذا الاتجاه عاطفي أكثر منه عقلاني وقع الإسلاميون في أزمة مع العقل والحداثة وإنسان العصر بالكلية، والسبب في أن التعلمن هو ظاهرة ح ......





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