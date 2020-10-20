ثروات أغنياء الصين تضاعفت خلال الوباء..الحصيلة 1.5 ترليون دولار

2020/10/20 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬جمع‭ ‬أكبر‭ ‬أغنياء‭ ‬الصين‭ ‬ثروة‭ ‬قياسية‭ ‬بلغت‭ ‬1‭,‬5‭ ‬ترليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬2020،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬جمعوها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية‭ ‬مجتمعة‭ ‬مع‭ ‬ازدهار‭ ‬التجارة‭ ‬والألعاب‭ ‬الالكترونية‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬الإغلاق‭ ‬المرتبطة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬حسبما‭ ‬أظهرت‭ ‬قائمة‭ ‬سنوية‭ ‬بالأثرياء‭ ‬الثلاثاء‭.‬ وانضم‭ ‬257‭ ‬شخصا‭ ‬إضافيا‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬أصحاب‭ ‬المليارات‭ ‬في‭ […]

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