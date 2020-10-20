أول شبكة اتصالات محمولة على القمر

2020/10/20 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هلسنكي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تعتزم‭ “‬نوكيا‭” ‬تطوير‭ ‬أول‭ ‬شبكة‭ ‬اتصالات‭ ‬هاتفية‭ ‬محمولة‭ ‬يمكن‭ ‬تشغيلها‭ ‬على‭ ‬القمر،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشروع‭ ‬تعمل‭ ‬عليه‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ (‬ناسا‭) ‬لإقامة‭ ‬قاعدة‭ ‬بشرية‭ ‬دائمة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬المجموعة‭ ‬الفنلندية‭ ‬الاثنين‭.‬ وأوضحت‭ “‬نوكيا‭” ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬شبكة‭ ‬الاتصالات‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الرابع‭ ‬هذه‭ ‬ستكون‭ “‬أول‭ ‬شبكة‭ ‬اتصالات‭ ‬خلوية‭ ‬على‭ ‬القمر‭”‬،‭ ‬وستتسم‭ ‬بـ‭”‬قدرة‭ […]

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