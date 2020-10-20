كمية كبيرة من الميكروبلاستيك سببها زجاجات حليب الرضع

2020/10/20 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يبتلع‭ ‬الرضيع‭ ‬كلّ‭ ‬يوم‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬جسيم‭ ‬دقيق‭ ‬من‭ ‬البلاستيك‭ ‬متأت‭ ‬من‭ ‬زجاجة‭ ‬الرضاعة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬قدّمت‭ ‬بعض‭ ‬التوصيات‭ ‬للحدّ‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تُعرف‭ ‬بعد‭ ‬آثارها‭ ‬على‭ ‬الصحة‭.‬ واعتمد‭ ‬القيّمون‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬مجلّة‭ “‬نيتشر‭ ‬فود‭” ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬توصي‭ ‬بها‭ […]

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