القانون: المالكي سيرأس مرشحي الائتلاف في انتخابات ٢٠٢١

2020/10/20 | 22:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكدت دولة القانون ان زعيم الائتلاف نوري المالكي سيرأس الائتلاف في الانتخابات المقبلة.

وصرح مصدر مسؤول في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان ما تداولته بعض وسائل الاعلام عن نية المالكي عدم الترشح للانتخابات القادمة ..



هو غير صحيح اطلاقاً ، وان المالكي سيرأس مرشحي الائتلاف في الانتخابات المزمع اجراؤها عام ٢٠٢١ ضمن محافظة بغداد..

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