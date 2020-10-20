العنكوشي يكشف أسباب إستقالة مدرب الديوانية ويعلن البديل

2020/10/20 | 22:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت إدارة الديوانية، رسمياً إعفاء الكابتن حازم صالح من تدريب الفريق وتسمية الكابتن سعد حافظ خلفاً له.

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