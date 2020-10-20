المالكي يترأس قائمة مرشحي دولة القانون في الانتخابات المقبلة

2020/10/20 | 22:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

يعتزم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ترؤس قائمة مرشحي الائتلاف في الانتخابات المقبلة.

وقال مصدر مسؤول في مكتب رئيس الائتلاف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان ما تداولته بعض وسائل الاعلام عن نية المالكي عدم الترشح للانتخابات القادمة غير صحيح اطلاقاً، لافتا الى ان المالكي سيرأس مرشحي الائتلاف في الانتخابات المزمع اجراؤها عام ٢٠٢١ ضمن محافظة بغداد.

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