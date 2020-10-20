الكروي يكشف عن مشكلة تواجه مزارعي 5 مدن في ديالى وتؤثر سلبا على اقتصاد العراق

2020/10/20 | 22:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

كشف النائب مضر الكروي ، الثلاثاء، عن وجود مشاكل قد تعصف بمزارعي 5 مدن في ديالى، داعيا الى انقاذ هذه الشريحة قبل الموسم الزراعي لمحصول الحنطة.

وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/، انه “ضمن تعليمات الخطة الزراعية لمحصول الحنطة للموسم المقبل تتضمن تسجيل صاحب الارض الاصلية في الخطة ولكون الاراضي في مدن خانقين وقره تبه والسعدية والعظيم وجلولاء مسجلة باسماء الاباء والاجداد وليس لديهم قسام شرعي بسبب تداعيات احداث حزيران 2014”.

واضاف، ان “عدم تسجيل اصحاب الاراضي الزراعية في الخطة المقبلة سيكون له اثر سلبي في ملف الانتاج خاصة وان الزراعة تمثل مصدر رزقهم الوحيد داعيا الى تسهيل الاجراءاات من خلال الاستثناء واخذ التعهدات بعدم مطالبة الورثة بالشمول في الخطة الزراعية من اجل انقاذ الموقف في المدن الخمسة كون الاعداد كبيرة”.انتهى 25ف

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