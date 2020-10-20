كرة الديوانية تقيل مدرب الفريق قبل انطلاق الدوري الممتاز

2020/10/20 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

سجل فريق الديوانية بكرة القدم اليوم الثلاثاء، ( 20 تشرين الاول 2020)،أسرع إقالة لمدرب بدوري الكرة الممتاز، عندما قررت الادارة إقالة مدرب الفريق حازم صالح قبل انطلاق دوري الكرة الممتاز.

وقال علاء البصري في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن:" الإقالة جاءت لأسباب فنية وتم تكليف المستشار الفني للفريق سعد حافظ بشكل مؤقت لحين تسمية مدرب جديد".

واضاف:" الى حد اللحظة لم يتم طرح اسم معين لاستلام المهمة وستتم التسمية بعد لقاء النجف بالجولة الاولى لدوري الكرة الممتاز وسيقود الفريق في هذه المباراة المدرب سعد حافظ".

وكانت قرعة دوري الكرة الممتاز قد وضعت الديوانية بمواجهة النجف يوم الاحد المقبل على ملعب الديوانية.

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