دولة القانون يوضح بشأن ما نشر عن امتناع المالكي عن الترشح للإنتخابات المقبلة

2020/10/20 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

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أوضح ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، بشأن ما نشر عن امتناع رئيس الائتلاف نوري المالكي عن الترشح للإنتخابات المقبلة.

وصرح مصدر مسؤول في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان "ما تداولته بعض وسائل الاعلام عن نية المالكي عدم الترشح للانتخابات القادمة ..



هو غير صحيح اطلاقاً".

واضاف، ان "المالكي سيرأس مرشحي الائتلاف في الانتخابات المزمع اجراؤها عام 2021 ضمن محافظة بغداد".

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