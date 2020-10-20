رسمياً.. سعد حافظ مدرباً للديوانية

2020/10/20 | 22:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلن نادي الديوانية الرياضي، تسمية سعد حافظ مدرباً لفريق الكرة.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “ادارة الديوانية قررت اعفاء الكابتن حازم صالح من تدريب الفريق وتسمية الكابتن سعد حافظ مدرباً للديوانية”.

واوضح ان “المستشار سعد حافظ سيكون هو مدرب الفريق وسعيد محسن مساعد مدرب اول وقاسم فرج مساعد مدرب ثاني وكريم سهيل مدرب حراس مرمى وماجد عبد الحميد مدرب لياقة بدنية”.

يذكر ان صالح وقع للديوانية مطلع الصيف.



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