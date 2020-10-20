2020/10/20 | 22:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/تصدر هاشتاج “ادعم إذاعة القرآن الكريم” موقع التدوينات القصيرة “تويتر” فى مصر ، خلال الساعات الماضية، من تداول مقطع فيديو لأحد الشباب ، يسخر من طريقة إلقاء مذيعي إذاعة القرآن الكريم، مما لاقي غضباً شديداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، وسط استنكار وغضب من الفيديو المتداول لـ ستاند آب، كوميديان يدعى محمد […]

التدوينة فيديو..



شاب يسخر من إذاعة القرآن الكريم يثير السخط فى مصر..



فما الأمر ؟ ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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