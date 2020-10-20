جهات مجهولة تضرم النيران في خيام المتظاهرين عند مجسر ثورة العشرين

2020/10/20 | 22:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أضرم مجهولون النيران في عدد من خيم المتظاهرين عند مجسر ثورة العشرين مركز الاحتجاجات في بابل.

واكد متظاهرون لوسائل إعلام إن مجهولين أضرموا النيران في خيم ٍ أسفلَ مجسر الثورة في وسط الحلة من دون تسجيل إصابات، مضيفين أن اضرام النيران في الخيم يأتي قبل أيام من الموعد المنتظر للمحتجين للقيام بتظاهرات في العديد من المدن وهو الخامس والعشرون من شهر تشرين الأول الجاري بالتزامن مع الذكرى الأولى لانطلاق التظاهرات الشعبية في البلاد.

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