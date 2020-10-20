ذي قار.. تجدد الغضب الشعبي في سوق الشيوخ تنديدا باستمرار الفساد الإداري

2020/10/20 | 22:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من جديد، تجدد الغضب الشعبي في ذي قار على خلفية استمرار الفساد الإداري وعدم تقديم الخدمات.

إذ أغلق محتجون في قضاء سوق الشيوخ مبنى قائمقامية القضاء للمطالبة بإقالة القائم مقام حيدر الياسري ومديري الدوائر الحكومية ممن مضى على إدارته سنوات عدة على خلفية تردي واقع الخدمات.

وعلى إثر ذلك قدم قائم مقام قضاء سوق الشيوخ حيدر الياسري طلبا إلى المحافظ ناظم الوائلي لإعفائه من منصبه الذي يديره بالوكالة، بالتزامن مع تجدد المطالبات الشعبية لإقالته من منصبه.

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