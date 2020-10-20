أموال التعويضات.. وزير الخارجية السوداني للحرة: كل مليم تم دفعه من الشعب

2020/10/20 | 22:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية السوداني محمد قمر الدين إسماعيل، الثلاثاء، إن "الأموال التي دفعت للولايات المتحدة" هي "ثمن يسير" لرفع اسم السودان من لائحة الإرهاب.

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