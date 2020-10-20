احراق خيام المتظاهرين في بابل وعوائل الشهداء تطالب بمحاكمة عادل عبدالمهدي

2020/10/20 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال أضرم‭ ‬مجهولون،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬النار‭ ‬بخيام‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬‮«‬الحلة‮»‬،‭ ‬عاصمة‭ ‬محافظة‭ ‬بابل‭ ‬جنوبي‭ ‬العراق‭.‬ وقال‭ ‬الضابط‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬بابل‭ ‬برتبة‭ ‬ملازم‭ ‬منير‭ ‬الناصر،‭ ‬للأناضول،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مجهولين‭ ‬أضرموا‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬خيام‭ ‬المتظاهرين‭ ‬بساحة‭ ‬الاعتصام‭ ‬بمدينة‭ ‬الحلة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‮»‬‭.‬ وأوضح‭ ‬الناصر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سيارات‭ ‬الإطفاء‭ ‬أخمدت‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬التهم‭ ‬5‭ ‬خيام‭ ‬للمحتجين‮»‬،‭ […]

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