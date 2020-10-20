الراتب لا يكفي

2020/10/20 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الرجل كان يتقاضى ٢٣ ألف جنيه استرليني في صحيفة بريطانية مقابل أربع مقالات في الشهر، حين كان وزيراً للخارجية، أما وقد أصبح بوريس جونسون رئيساً للحكومة البريطانية فإنّه تخلّى طوعاً عن عمله الصحفي، ولم يبق له سوى راتبه السنوي في هذا المنصب الرفيع وهو مائة وخمسون ألف جنيه استرليني وبضع مئات.يكاد […]

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