محافظ صلاح الدين: لواء مغاوير تواطأ مع مليشيا في مجزرة الفرحاتية

2020/10/20 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬تكريت‭ – ‬الزمان‭ ‬ كشف‭ ‬محافظ‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ( ‬تكريت‭)‬،‭ ‬عمار‭ ‬جبر،‭ ‬تفاصيل‭ ‬جديدة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مجزرة‮»‬‭ ‬قرية‭ ‬الفرحاتية‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬بلد‭ ‬في‭ ‬صلاح‭ ‬الدين،‭ ‬والتي‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬8‭ ‬أشخاص،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مصير‭ ‬4‭ ‬آخرين‭ ‬مجهولا،‭ ‬وترجح‭ ‬مصادر‭ ‬ان‭ ‬يكونوا‭ ‬قد‭ ‬قتلوا‭ ‬بعد‭ ‬نقلهم‭ ‬الى‭ ‬مقار‭ ‬اخرى‭ ‬للمليشيات‭ ‬وبات‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثثهم‭ […]

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