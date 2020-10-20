دولة القانون يوضح بشأن عدم ترشح المالكي في الانتخابات القادمة

2020/10/20 | 23:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفى مصدر في ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، ما تردد بشان نية رئيس الائتلاف نوري المالكي عدم الترشح في الانتخابات النيابية القادمة، مؤكدا ان المالكي سيرأس قائمة مرشحي الائتلاف في الانتخابات المقبلة.

وذكرمسؤول في مكتب رئيس الائتلاف في بيان، اليوم (20 تشرين الاول 2020)، ان ما تداولته بعض وسائل الاعلام عن نية المالكي عدم الترشح للانتخابات القادمة غير صحيح اطلاقا".

واوضح، ان "المالكي سيرأس مرشحي الائتلاف في الانتخابات المزمع اجراؤها عام 2021 ضمن محافظة بغداد".

وكان النائب عن دولة القانون عدنان الاسدي، قد استبعد في وقت سابق، إمكانية ترشح رئيس الائتلاف نوري المالكي في الانتخابات المقبلة.





وقال الاسدي في حديث متلفز تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "لو كنت بدلا من المالكي لن اترشح في الانتخابات المقبلة"، مشيرا الى أن من شأن الآلية الجديدة في الانتخابات تحجيم "الشخصيات والمسؤولين والزعامات ورؤساء الكتل".

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