معهد التطوير البرلماني يختتم دورة السكرتارية الاعلامية للجان النيابية

2020/10/20 | 23:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أختتم معهد التطوير البرلماني في مجلس النواب العراقي بحضور مدير عام المعهد سعد فياض ومدير عام الدائرة الاعلامية السيد محمد ابو بكر، اليوم الثلاثاء 20/10/2020 اعمال دورة السكرتارية الاعلامية في اللجان النيابية التي عقدت على قاعة الشبيبي بمبنى المجلس واستمرت ثلاثة أيام.

وحاضر في الدورة كل من الاستاذ المساعد د.



علاء حسين النداوي مدير وحدة الإعلام في كلية اللغات بجامعة بغداد والسيد ابراهيم صالح مدير مكتب قناة فرانس 24 ، اذ تناولت عدة محاور تتعلق بالخبر والعنوان وأشكاله والتقرير الخبري ومقدمة الاخبار والتقارير وطرق التحرير الصحفي اضافة الى استخدام الصورة وتأثير الاخبار ونوعيتها على المتلقي الى جانب الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في نشر اخبار اللجان والتعاون مع وسائل الإعلام.

بدوره أثنى مدير عام معهد التطوير البرلماني السيد سعد فياض على الموظفين المشاركين في دورة السكرتارية الاعلامية للجان مجلس النواب وتفاعلهم في الحضور ورغبتهم بتطوير مهاراتهم وقدراتهم بشكل ينعكس ايجابيا على عملهم في اللجان وعلاقتها مع وسائل الإعلام لافتا إلى أن معهد التطوير البرلماني عازم على إقامة دورات أخرى في مجال الاعلام من اجل زيادة خبرات موظفي السكرتارية الاعلامية في مجال عملهم.

وأكد السيد مدير عام معهد التطوير البرلماني على اهمية ان ينعكس اثر التدريب على عمل المشاركين في الدورة بعد التحاقهم بلجانهم من خلال تغطيتهم لنشاطات اللجان وتعاطيهم مع وسائل الاعلاموشهد اليوم الاخير للدورة اختبارات عملية اشرف عليها المحاضر د.



علاء النداوي لىمحاور تتعلق بتحرير الاخبار والتقارير وطريقة التعامل مع الاخبار الرسمية وفق الصيغ المعتمدة.

اما في الشق الثاني من الدورة فتطرق الاعلامي ابراهيم صالح في محاضرته الى اهمية إيجاد آليات جديدة وحديثة للتواصل مع وسائل الإعلام و وضرورة التدريب المستمر للسكرتير الاعلامي.

و تضمنت الدورة في يومها الثالث مناقشات وتبادلا للاراء والافكار بين المحاضرين والمشاركين وطرح العديد من المقترحات بما يسهم في تحقيق انتقالة في عمل لجان مجلس النواب إعلاميا.

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